Месси: «Если бы дело было в деньгах — поехал бы в Аравию. С «Барсой» мы даже не обсуждали контракт»

Нападающий Лионель Месси рассказал, были ли деньги решающим фактором в выборе будущего клуба.

Ранее аргентинец подтвердил, что подпишет контракт с «Интер Майами».

«Готов ли я был играть за «Барселону» бесплатно? Правда в том, что финансовый вопрос никогда не был для меня проблемой или препятствием. Мы [с «Барселоной"] даже не обсуждали контракт. Предложение было, но оно никогда не носило официальный характер, не было письменного или подписанного предложения. Было намерение, но мы не могли продвинуться и даже формально не говорили о деньгах.

Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Аравию или куда-нибудь еще. Мне кажется [предложение из Саудовской Аравии] это большие деньги и правда в том, что я принял решение по другим причинам. Не из-за денег», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил аргентинцу 3-летний контракт на сумму 1,5 миллиарда евро.