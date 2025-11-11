11 ноября, 18:27
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметил, что у него осталось странное чувство после ухода из «Барселоны».
Форвард в 2021 году перешел из каталонской команды в «ПСЖ», за который выступал до лета 2023-го, после чего присоединился к «Интер Майами» из МЛС.
«У меня осталось странное чувство. Из-за пандемии мне пришлось играть свой последний год без болельщиков. Я ушел не так, как мечтал. Я представлял, что проведу всю свою карьеру в «Барселоне», — цитирует Месси Sport.es.
Также футболист заявил, что все еще болеет за «Барселону».
«Да, это очевидно. Тем более теперь нас несколько человек вместе. Мы всегда обсуждаем все ситуации, которые происходят в «Барселоне», результаты и игру», — добавил он.
В «Интер Майами» Месси выступает с бывшими партнерами по «Барселоне» Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.
Чернобог
Ты мог стать легендой, королём, тебя бы носили на руках, но ты променял вечную память на сытую жизнь, хотя и так ни в чём не нуждался..
11.11.2025
Чернобог
Лицемерие, всюду одно лицемерие. Клялся в любви, говорил, что семья, но как только семье понадобилась помощь, то сразу повернулся спиной и убежал за длинным рублём.
11.11.2025
Diman_madridista
Ты просто слишком много денег хотел. Но это не твоя вина, таких много в разных видах спорта. В велогонках, например, если чел когда-то выиграл гран-тур, то он не смирится с мыслью о том, что сейчас он уже совсем не на том уровне. И просит контракт с суммой из прошлых, лучших своих лет
11.11.2025
serkonol
!!!
11.11.2025
serkonol
аргентинский ушлёпок развёл баосу на деньги, а теперь на что-то жалуется. ушлёпок, он и в африке кшлёпок.
11.11.2025
Семь ветров
Захотел еще больше денег и поехал за ними, разве не об этом мечтал Месси?
11.11.2025
oleg.bob
Не так, как заслужил!
11.11.2025