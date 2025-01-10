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Сегодня, 03:44

Нападающий «Мальорки» после стычки в полуфинале Суперкубка Испании дал совет защитнику «Реала» Раулю Асенсио

Евгений Козинов
Корреспондент
Дани Родригес (слева) против Антонио Рюдигера.
Фото Reuters
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Нападающий «Мальорки» Дани Родригес прокомментировал потасовку с игроками «Реала» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Защитник мадридцев Рауль Асенсио повздорил с Пабло Маффео, что спровоцировало конфликт.

«Призываю Асенсио начуиться побеждать, потому что учитывая его молодость, в его карьере будет много важных игр. Это ему больше подойдет. Мы посчитали, что это неправильно, и все», — цитирует Mundo Deportivo Родригеса.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч состоится в воскресенье, 12 января. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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Футбол
ФК Мальорка
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