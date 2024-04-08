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Испания

Сегодня, 10:46

17-летний Эндрик: «Мечтаю стать кумиром всех детей»

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Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который с лета 2024 года будет выступать за «Реал» рассказал о своей мечте.

«Я знаю, что принадлежу к новому поколению. У меня есть мечта стать кумиром всех детей. Я знаю, что это тяжело, потому что есть люди, которые меня не любят, но я хочу быть для них новым кумиром», — приводит слова Эндрика Mundo Deportivo.

«Реал» заплатил «Палмейрасу» за Эндрика 45 миллионов евро. За бразильский клуб 17-летний нападающий провел 69 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Палмейрас
ФК Реал
Эндрик
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