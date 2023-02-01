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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», сообщает журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.
По данным источника, форвард пожалел, что не перешел в состав мадридского клуба прошлым летом.
Помимо этого, он рассказал своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщалось официально.
Мбаппе был в статусе свободного агента летом 2022 года, но отказался от предложения «Реала» и предпочел остаться в «ПСЖ».
Ранее главный тренер парижан Кристоф Гальтье назвал Мбаппе вице-капитаном команды, однако после публичного недовольства Преснеля Кимпембе, заявил, что оговорился.
В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 25 матчей во всех турнирах, 25 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
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