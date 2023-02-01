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Испания

Сегодня, 12:58

Мбаппе пожалел, что не перешел в «Реал» — он сказал своему окружению, что контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года, а не до 2025-го

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», сообщает журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

По данным источника, форвард пожалел, что не перешел в состав мадридского клуба прошлым летом.

Помимо этого, он рассказал своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» действует до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщалось официально.

Мбаппе был в статусе свободного агента летом 2022 года, но отказался от предложения «Реала» и предпочел остаться в «ПСЖ».

Ранее главный тренер парижан Кристоф Гальтье назвал Мбаппе вице-капитаном команды, однако после публичного недовольства Преснеля Кимпембе, заявил, что оговорился.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 25 матчей во всех турнирах, 25 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

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ТБ 3.5

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обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
0
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