Бензема не сыграет в матче против «Райо Вальекано» из-за плохого самочувствия

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Карим Бензема пропустит матч 13-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано».
«Карим не сыграет, потому что он плохо себя чувствует. Казалось, что он в порядке, но ему немного трудно, и он не сможет сыграть, — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».
Матч «Райо Вальекано» — «Реал» пройдет в понедельник, 7 ноября.
Перед игрой 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1) у 34-летнего француза была диагностирована мышечная усталость четырехглавой мышцы левой ноги.
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