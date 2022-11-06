Бензема не сыграет в матче против «Райо Вальекано» из-за плохого самочувствия

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Карим Бензема пропустит матч 13-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

«Карим не сыграет, потому что он плохо себя чувствует. Казалось, что он в порядке, но ему немного трудно, и он не сможет сыграть, — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».

Матч «Райо Вальекано» — «Реал» пройдет в понедельник, 7 ноября.

Перед игрой 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1) у 34-летнего француза была диагностирована мышечная усталость четырехглавой мышцы левой ноги.