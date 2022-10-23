Бензема не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига»

Сегодня, 07:28
Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига». Об этом сообщил главный тренер клуба Карло Анчелотти.
«Он не будет готов ко вторнику, но я думаю он сыграет в воскресенье [с «Жироной»]. Я не беспокоюсь о нем, потому что это очень незначительное повреждение, которое возникло вчера. Соглашусь, что он [пока] не показывает свой максимум, но, когда он в форме и мотивирован, он остается для нас очень важным игроком. Впрочем, так глубина скамейки, которая у нас есть, позволяет скрывать отсутствие таких важных игроков. Это не значит, что Карим не будет играть важную роль во второй половине сезона», — сказал Анчелотти после игры с «Севильей».
«Реал» сыграет в гостях с «Лейпцигом» во вторник 25 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования