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Испания

Сегодня, 07:28

Бензема не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига»

Руслан Минаев

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига». Об этом сообщил главный тренер клуба Карло Анчелотти.

«Он не будет готов ко вторнику, но я думаю он сыграет в воскресенье [с «Жироной»]. Я не беспокоюсь о нем, потому что это очень незначительное повреждение, которое возникло вчера. Соглашусь, что он [пока] не показывает свой максимум, но, когда он в форме и мотивирован, он остается для нас очень важным игроком. Впрочем, так глубина скамейки, которая у нас есть, позволяет скрывать отсутствие таких важных игроков. Это не значит, что Карим не будет играть важную роль во второй половине сезона», — сказал Анчелотти после игры с «Севильей».

«Реал» сыграет в гостях с «Лейпцигом» во вторник 25 октября.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
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Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси 1
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Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Карим Бензема
Карло Анчелотти
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ФК Жирона
ФК Лейпциг
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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