Бензема: «Мне не нужна фотография с Роналду, чтобы показать, что мы друзья»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я думаю, что Криштиану Роналду счастлив в Саудовской Аравии. Я надеюсь, что он сможет продолжать забивать голы и быть решительным. Он присутствовал на нашей тренировке, но нам не нужна была фотография, чтобы показать, что мы друзья. Нам это не нужно для социальных сетей и всего такого. Несмотря на то, что он был там, у меня не было времени поздороваться с ним. Надеюсь, я смогу увидеть его завтра и пообщаться», — приводит Marca слова француза.

В пятницу, 13 января, Роналду посетил тренировку «Реала», которая прошла на стадионе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. 37-летний португалец и другие игроки его команды наблюдали за тренировкой мадридского клуба со скамейки запасных.

В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.