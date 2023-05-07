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Испания

Сегодня, 06:35

Бензема выиграл 33-й трофей в карьере — он самый титулованный французский футболист в истории

Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Карим Бензема является самым титулованным французским футболистом в истории. Футболист вместе с клубом победил в финале Кубка Испании сезона-2022/23. Мадридцы обыграли «Осасуну» со счетом 2:1.

Этот трофей стал для форварда 33-м в карьере. За свою карьеру Бензема выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 в составе «Лиона» и один — со сборной Франции.

На второй строчке по завоеванным трофеям идет вингер «Баварии» Кингсли Коман — 26. Третий — Франк Рибери с 23 титулами.

Карим Бензема
Кингсли Коман
Франк Рибери
Футбол
ФК Реал
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