Бензема выиграл 33-й трофей в карьере — он самый титулованный французский футболист в истории

Нападающий «Реала» Карим Бензема является самым титулованным французским футболистом в истории. Футболист вместе с клубом победил в финале Кубка Испании сезона-2022/23. Мадридцы обыграли «Осасуну» со счетом 2:1.

Этот трофей стал для форварда 33-м в карьере. За свою карьеру Бензема выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 в составе «Лиона» и один — со сборной Франции.

На второй строчке по завоеванным трофеям идет вингер «Баварии» Кингсли Коман — 26. Третий — Франк Рибери с 23 титулами.