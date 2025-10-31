Видео
31 октября, 23:43

Мбаппе: «Не могу сравнивать себя с Роналду, у меня другой путь»

Алина Савинова

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметил, что воспринимает сравнения с экс-футболистом «сливочных» Криштиану Роналду как повод для гордости.

«Все знают, что Роналду — эталон в «Реале», номер один. Я здесь полтора года, а он был здесь девять лет. Я не могу сравнивать себя с ним и его достижениями. Мой путь другой. Я хочу идти своей дорогой. Но то, что меня упоминают в одном ряду с Роналду — уже повод для гордости», — приводит Marca слова Мбаппе.

26-летний футболист добавил, что в первую очередь думает об успехе с командой, а не о том, как превзойти Роналду.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. На его счету 72 матча за «сливочных» во всех турнирах, 60 голов и 7 результативных передач. Контракт форварда с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.

31 октября Мбаппе вручили «Золотую бутсу» по итогам прошедшего сезона.

