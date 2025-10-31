Нападающий «Реала» Мбаппе получил «Золотую бутсу»

Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе вручили «Золотую бутсу» по итогам прошедшего сезона. Церемония вручения прошла 31 октября.

Награда присуждается по системе баллов за голы, где топ-чемпионаты имеют двойной коэффициент.

В 34 матчах француз забил 31 гол и стал лучшим бомбардиром Европы с 62 очками (при коэффициенте Ла Лиги 2,0). Он обошел Виктора Дьекереша который забил 39 голов в чемпионате Португалии (коэффициент 1,5), что дало ему 58,5 очков и Мохамеда Салаха с 29 голами (коэффициент АПЛ 2,0).