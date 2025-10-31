Нападающий «Реала» Мбаппе получил «Золотую бутсу»

31 октября, 18:08
Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе вручили «Золотую бутсу» по итогам прошедшего сезона. Церемония вручения прошла 31 октября.
Награда присуждается по системе баллов за голы, где топ-чемпионаты имеют двойной коэффициент.
В 34 матчах француз забил 31 гол и стал лучшим бомбардиром Европы с 62 очками (при коэффициенте Ла Лиги 2,0). Он обошел Виктора Дьекереша который забил 39 голов в чемпионате Португалии (коэффициент 1,5), что дало ему 58,5 очков и Мохамеда Салаха с 29 голами (коэффициент АПЛ 2,0).
serkonol
за килю можно порадоваться, но в апл забивать сложнее.
31.10.2025
Rutozid
Чисто Харри Кейен в Тоттенхэме - настрелял как топ, а трофеев нуль. Затрудняюсь представить, кто бы забивал и спасал Реал в слабо проведенных матчах.
31.10.2025