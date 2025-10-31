Видео
31 октября, 18:08

Нападающий «Реала» Мбаппе получил «Золотую бутсу»

Анастасия Пилипенко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе вручили «Золотую бутсу» по итогам прошедшего сезона. Церемония вручения прошла 31 октября.

Награда присуждается по системе баллов за голы, где топ-чемпионаты имеют двойной коэффициент.

В 34 матчах француз забил 31 гол и стал лучшим бомбардиром Европы с 62 очками (при коэффициенте Ла Лиги 2,0). Он обошел Виктора Дьекереша который забил 39 голов в чемпионате Португалии (коэффициент 1,5), что дало ему 58,5 очков и Мохамеда Салаха с 29 голами (коэффициент АПЛ 2,0).

2

  • serkonol

    за килю можно порадоваться, но в апл забивать сложнее.

    31.10.2025

  • Rutozid

    Чисто Харри Кейен в Тоттенхэме - настрелял как топ, а трофеев нуль. Затрудняюсь представить, кто бы забивал и спасал Реал в слабо проведенных матчах.

    31.10.2025

