Нападающий «Реала» Родриго определился с будущим в клубе

Сегодня, 10:01
Нападающий «Реала» Родриго не планирует покидать мадридский клуб, сообщает Diario AS.
По данным источника, футболист доволен своим положением в команде и не переживает по поводу того, что с приходом форварда Килиана Мбаппе у него станет меньше игрового времени.
Основным претендентом на Родриго считается «Манчестер Сити», в котором заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость составляет 110 миллионов евро.