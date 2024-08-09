Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:01

Нападающий «Реала» Родриго определился с будущим в клубе

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Реала» Родриго не планирует покидать мадридский клуб, сообщает Diario AS.

По данным источника, футболист доволен своим положением в команде и не переживает по поводу того, что с приходом форварда Килиана Мбаппе у него станет меньше игрового времени.

Основным претендентом на Родриго считается «Манчестер Сити», в котором заинтересован главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость составляет 110 миллионов евро.

ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Родриго («Реал»)
0
Читайте также
Борец Рамазанов из Болгарии рассказал об отношении к российским атлетам
Российский журналист узнал, как живут бомжи в Париже во время Олимпиады-2024
CNN сообщил о расколе в команде главнокомандующего ВСУ Сырского
Соболев проводит все время в компьютерной игре. Что происходит в «Спартаке»
МЧС сообщило о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области
Слова комбата о представлении к звезде Героя ошеломили морпеха ТОФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Реала» Эндрик выбрал между Неймаром и Беллингемом