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Испания

Сегодня, 14:11

Нападающий «Реала» Винисиус вновь подвергся расизму в матче чемпионата Испании

Иван Шитик
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор снова стал жертвой расистских нападок от болельщиков команды соперника, сообщает Marca.

В выездной игре чемпионата Испании против «Вальядолида» (0:2), уходя на замену, бразилец услышал, как болельщики имитировали звуки обезьян.

Напомним, перед игрой «Реала» с «Атлетико» (2:1) в 6-м туре чемпионата Испании болельщики «матрасников» выкрикивали в адрес нападающего «Реала» Винисиуса расистские оскорбления.

Позже бразильский игрок сказал, что оскорблявшим его болельщикам следует пожизненно запретить ходить на стадионы. Однако прокуратура Мадрида решила на наказывать фанатов.

Также президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво раскритиковал Винисиуса за то, что он танцует после каждого забитого мяча, и назвал его обезьянкой.

Винисиус Жуниор
ФК Вальядолид
ФК Реал
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