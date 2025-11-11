Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

11 ноября, 23:12

Винисиус — болельщикам «Райо Вальекано»: «Вы платите, чтобы смотреть на меня»

Алина Савинова
Нападающий «Реала» Винисиус в матче с «Райо Вальекано».
Фото AFP

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор несколько раз вступал в перепалку с болельщиками «Райо Вальекано» по ходу матча 12-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca со ссылкой на Movistar.

Игра команд прошла 9 ноября и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Как отмечает источник, фанаты команды соперника во время матча кричали Винисиусу, что он ужасен, на что футболист с улыбкой несколько раз отвечал им: «Не ужасен, вы же знаете». Также болельщики неоднократно скандировали: «Винисиусу — пляжный мяч!». Эта кричалка появилась после того, как игрок занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» в 2024 году.

В одном из эпизодов фанаты снова начали обращаться к Винисиусу, и тот им сказал: «Вы платите за год, чтобы смотреть на меня», вероятно, подразумевая покупку сезонных абонементов.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В этом сезоне 25-летний бразилец провел 16 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.

2

  • Иньес Андреста

    Интересно, за что его не любят

    12.11.2025

  • Желтый полосатик

    «Вы платите за год, чтобы смотреть на меня» Скромняга))) Неудивительно, что его кумир - КриРо

    12.11.2025

    Винисиус Жуниор
    ФК Райо Вальекано
    ФК Реал
