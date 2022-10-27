Винисиус: «После ухода Роналду Бензема важно быть звездой команды, и я счастлив ему помочь»

Сегодня, 15:00
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал об игре рядом с Каримом Бензема.
«Я думаю, что все. Карим многому учит меня каждый день, и я делаю все, чтобы он мог забивать много голов, как в прошлом сезоне. Карим — человек, который мне очень помог, и я стараюсь помогать ему на поле.
После того, как он так долго играл с Криштиану [Роналду], ему очень важно быть звездой команды, и я счастлив, что могу ему помочь», — цитирует Винисиуса Goal.com.
Ранее 22-летний бразилец рассказал в чем ему нужно прибавить, что достичь уровня Бензема.
В текущем сезоне 34-летний француз провел за «Реал» 11 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
На счету Винисиуса 17 матчей, 8 голов и 5 результативных передач.