Нападающий Сеферович покинул «Галатасарай» и перешел в «Сельту»

Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович перешел в «Сельту», сообщает сайт испанской команды.

Этот сезон 30-летний швейцарец начинал в «Галатасарае», но изъявил желание покинуть турецкий клуб.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда сборной Швейцарии в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Сеферович провел десять матчей и не отметился результативными действиями.