Нападающий Сеферович покинул «Галатасарай» и перешел в «Сельту»

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Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович перешел в «Сельту», сообщает сайт испанской команды.
Этот сезон 30-летний швейцарец начинал в «Галатасарае», но изъявил желание покинуть турецкий клуб.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда сборной Швейцарии в 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Турции Сеферович провел десять матчей и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования