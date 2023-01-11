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Испания

Сегодня, 12:26

Эн-Несири: «Интерес от «Вест Хэма»? Это не вопрос денег, но мои мысли только с «Севильей»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Севильи» и сборной Марокко Юссеф Эн-Несири прокомментировал интерес со стороны «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба заинтересовано в трансфере игрока.

«Мне приятно, что некоторые клубы интересуются мной. Но мои мысли с «Севильей». Это не вопрос денег. Это вопрос спорта, желания помочь команды в непростые моменты. У нас отличный состав, и мы уверены, что будем двигаться только вперед. У меня была возможность уйти, но я отказался. Мы нужны друг другу. Впереди много игр, и мы планируем выкладываться на 100%», — приводит слова Эн-Несири Mundo Deportivo.

Марокканец выступает за «Севилью» с 2020 года, его действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

Футбол
Сборная Марокко по футболу
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Севилья
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