Нападающий «Севильи» Гомес может продолжить карьеру в МЛС

Нападающий «Севильи» Алекхандро Гомес может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо.

34-летний аргентинец готов покинуть испанский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Гомеса с «Севильей» рассчитан лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он провел в ла лиге 12 матчей и отметился 1 голевой передачей.