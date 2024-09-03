Нападающий «Валенсии» Мир арестован по подозрению в изнасиловании

Нападающий «Валенсии» Рафаэль Мир задержан Гражданской гвардией Испании, сообщает радиостанция Cadena SER. По информации издания, 27-летнего футболиста подозревается в сексуальном насилии.

Инцидент предположительно произошел в доме спортсмена. Он вместе с еще одним мужчиной, который также арестован, произвел противоправные действия в отношении двух женщин возрастом около 25 лет. Отмечается, что пострадавшим понадобилась помощь в больнице.

Мир выступает за «Валенсию» с 2024 года. Ранее, выступая за «Севилью», он становился победителем Лиги Европы. Также форвард выиграл серебряную медаль Олимпиады в Токио-2020 в составе сборной Испании.