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Сегодня, 01:26

Нападающий «Валенсии» Мир освобожден из-под стражи

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафаэль Мир.
Фото Reuters
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Нападающий «Валенсии» Рафаэль Мир был освобожден из-под стражи после дачи показаний по делу о сексуальном насилии, сообщает Marca. Игрока отпустили под залог.

В начале недели появилась информация, что 27-летнего футболиста подозревают в сексуальном насилии. Футболист вместе с еще одним мужчиной, который также арестован, произвел противоправные действия в отношении двух женщин возрастом около 25 лет. Отмечается, что пострадавшим понадобилась помощь в больнице.

Мир выступает за «Валенсию» с 2024 года. Ранее, выступая за «Севилью», он становился победителем Лиги Европы. Также форвард выиграл серебряную медаль Олимпиады в Токио-2020 в составе сборной Испании.

Нападающий &laquo;Валенсии&raquo; Рафаэль Мир. Нападающий «Валенсии» Мир арестован по подозрению в изнасиловании

Футбол
ФК Валенсия
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