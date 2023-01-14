Нападающий «Вильярреала» Данжума улетел в Лондон на переговоры с английскими клубами

Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Athletic.

25-летний футболист получил разрешение от клуба улететь в Лондон, где он проведет переговоры с несколькими командами АПЛ.

«Вильярреал» готов в январе отдать футболиста в аренду при условии, что в контракте будет прописана опция выкупа форварда предстоящим летом.

Напомним, что Данжума перешел в «Вильярреал» из английского «Борнмута» в 2021 году и подписал контракт до лета 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.