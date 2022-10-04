Нападающий «Вильярреала» и сборной Испании Морено может пропустить ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено может пропустить ЧМ-2022 в Катаре. Игрок продолжает восстановление после травмы и уже начал интенсивную подготовку, чтобы сыграть в турнире в составе сборной Испании.

30-летний испанец травмировался 11 сентября в матче против «Бетиса» (1:0). По данным Marca, игрок восстановится к концу октября в связи с осложнениями, возникшими в ходе реабилитации.

Сообщается, что состав сборной Испании на ЧМ-2022 будет озвучен в начале ноября.

ЧМ-2022 в Катаре стартует 20 ноября.