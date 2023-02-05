Сегодня, 19:04
На вингере «Реала» Винисиусе сфолили 10 раз в матче против «Мальорки» (0:1) в 20-го тура чемпионата Испании.
Это рекордный показатель для игрока «сливочных» в ла лиге с августа 2013 года. Тогда испанский полузащитник Иско заработал на себе 10 фолов в матче против «Бетиса».
В этом сезоне Винисиус провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования