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Испания

Сегодня, 17:48

«Наполи» рассматривает игрока «Аталанты» в качестве замены Осимхену

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» рассматривает нападающего «Аталанты» Адемолу Лукман в качестве потенциальной трансферной цели.

Как сообщает журналист Экрем Конур, клуб готов подписать 25-летнего игрока в качестве замены Виктору Осимхену, который может перейдет в АПЛ летом.

24-летнего Осимхена связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед». Он в этом сезоне забил 21 гол и отдал 5 голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Лукман перешел в «Аталанту» летом 2022 года из «Лейпцига». В текущем сезоне форвард сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Экрем Конур
Виктор Осимхен
ФК Аталанта
ФК Наполи
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