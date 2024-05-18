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Испания

Сегодня, 19:58

Навас подписал пожизненный контракт с «Севильей»

Алина Савинова
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Испанский защитник Хесус Навас согласился на предложение «Севильи» о подписании пожизненного контракта.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Навас останется игроком «Севильи» до конца 2024 года, а затем будет работать в клубе.

Ранее футболист анонсировал свой уход из клуба в связи с истечением срока контракта этим летом. Также в своем заявлении он отметил, что хотел остаться в команде, но ему не предложили новое соглашение. После этого президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско на пресс конференции заявил о готовности клуба подписать с Навасом контракт до конца жизни.

«Я ни секунды не сомневался в том, что скажу «да» на предложение президента. Я хочу продолжать играть за «Севилью»... Мое желание — выступать до декабря, чтобы помочь команде», — написал Навас в своих соцсетях.

Защитник выступал за «Севилью» с 2002 по 2013 год и вернулся в команду в 2017-м. Он является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей — 688.

Хесус Навас
ФК Севилья
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