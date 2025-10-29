«Реал Сосьедад» разгромил «Негрейру», Захарян забил гол

29 октября, 00:59
«Реал Сосьедад» выиграл у «Негрейры» в матче 1/64 финала Кубка Испании — 3:0.
На 12-й минуте Микель Готи открыл счет. Сразу после перерыва российский полузащитник Арсен Захарян забил свой первый гол в сезоне и удвоил преимущество гостей. В концовке встречи Беньят Туррьентес довел счет до крупного.
Соперник «Реал Сосьедад» по 1/32 финала определится после жеребьевки.
Иньес Андреста
29.10.2025
Спартак 98
Ну наконецто:tumbler_glass:
29.10.2025
За спорт!
Продолжай!
29.10.2025
DemolisherAjax
Уже предвкушаю как "СЭ" будет его облизывать...Недели 2 :)
29.10.2025
hottie
Да хрен с ним с голом. Не споткнулся потом нигде?
29.10.2025
ritenyto
Почин :)
29.10.2025