«Реал Сосьедад» разгромил «Негрейру», Захарян забил гол

«Реал Сосьедад» выиграл у «Негрейры» в матче 1/64 финала Кубка Испании — 3:0. На 12-й минуте Микель Готи открыл счет. Сразу после перерыва российский полузащитник Арсен Захарян забил свой первый гол в сезоне и удвоил преимущество гостей. В концовке встречи Беньят Туррьентес довел счет до крупного. Соперник «Реал Сосьедад» по 1/32 финала определится после жеребьевки. Кубок Испании. 1-й раунд.

28 октября, 23:00. Jesus Garcia Calvo (Негрейра)

Иньес Андреста На первую полосу, пожалуйста! 29.10.2025

Спартак 98 Ну наконецто:tumbler_glass: 29.10.2025

За спорт! Продолжай! 29.10.2025

DemolisherAjax Уже предвкушаю как "СЭ" будет его облизывать...Недели 2 :) 29.10.2025

hottie Да хрен с ним с голом. Не споткнулся потом нигде? 29.10.2025