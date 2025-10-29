Видео
29 октября, 00:59

«Реал Сосьедад» разгромил «Негрейру», Захарян забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» выиграл у «Негрейры» в матче 1/64 финала Кубка Испании — 3:0.

На 12-й минуте Микель Готи открыл счет. Сразу после перерыва российский полузащитник Арсен Захарян забил свой первый гол в сезоне и удвоил преимущество гостей. В концовке встречи Беньят Туррьентес довел счет до крупного.

Соперник «Реал Сосьедад» по 1/32 финала определится после жеребьевки.

Кубок Испании. 1-й раунд.
28 октября, 23:00. Jesus Garcia Calvo (Негрейра)
СД Негрейра
0:3
Реал Сосьедад
7

  • Иньес Андреста

    На первую полосу, пожалуйста!

    29.10.2025

  • Спартак 98

    Ну наконецто:tumbler_glass:

    29.10.2025

  • За спорт!

    Продолжай!

    29.10.2025

  • DemolisherAjax

    Уже предвкушаю как "СЭ" будет его облизывать...Недели 2 :)

    29.10.2025

  • hottie

    Да хрен с ним с голом. Не споткнулся потом нигде?

    29.10.2025

  • ritenyto

    Почин :)

    29.10.2025

    Арсен Захарян
    Футбол
    ФК Реал Сосьедад
