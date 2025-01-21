Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

21 января, 23:30

Непомнящий: «Захаряну надо было поиграть в Португалии или Нидерландах, но не в Испании»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на очередную травму российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Все это надо делать в одном клубе, а не в непривычной атмосфере, когда проблемы с адаптацией, языком и так далее. Моя позиция — немного поторопились с переходом, тем более в испанский чемпионат. Лучше бы было поиграть где-то в Португалии или в Нидерландах, но не в Испании», — заявил Непомнящий в разговоре с «ВсеПроСпорт».

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Арсен Захарян
Валерий Непомнящий
Читайте также
На Трампа подали в суд из-за упрощающего увольнение федеральных служащих указа
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
«Спокойной ночи, допингист». Брат Хабиба подерется за пояс с дерзким другом Конора
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя