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Сегодня, 16:50

Netflix выпустит документальный фильм о Винисиусе

Алина Савинова
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Netflix анонсировал выход документального фильма о форварде «Реала» и сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре.

Целью проекта является показать жизнь и карьеру 24-летнего бразильского футболиста с более глубокого взгляда. Фильм выйдет на стриминговом видеосервисе в 2025 году.

Винисиус начинал свою карьеру во «Фламенго». С 2018 года он выступает за «Реал». Вместе со «сливочными» вингер трижды становился чемпионом Испании и дважды — победителем Лиги чемпионов. За сборную Бразилии Винисиус провел 37 матчей, в которых отметился 5 голами.

Игрок «Реала» был номинирован на «Золотой мяч»-2024. Он занял второе место в итоговом голосовании, уступив лишь хавбеку «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

 

 

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал

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