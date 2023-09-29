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Невилл: «Беллингем может стать величайшим английским футболистом всех времен»

Невилл считает, что Беллингем может стать величайшим английским футболистом в истории
Алина Савинова
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил на вопрос, какие летние трансферы считает самыми успешными.

«Я думаю, что самые главные трансферы лета — переход Кейна в «Баварию», Беллингема в «Реал» и Райса в «Арсенал». «Бавария» с Кейном может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Беллингем, если он продолжит в том же духе, может стать величайшим английским футболистом всех времен. Он обладает исключительным талантом и блестящим темпераментом. Он элегантен, техничен, тактичен и находится в постоянном движении. Он всегда предвидит, что произойдет — знает, куда приземлится мяч. У него отличный футбольный интеллект, но прежде всего я бы выделил его трудолюбие», — приводит Marca слова Невилла.

Джуд Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» в июне этого года. Футболист подписал контракт с клубом из Мадрида до лета 2029 года.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 6 матчей в ла лиге, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей. В Лиге чемпионов на его счету 1 забитый мяч за «Реал».

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2023/09/29/6514128122601df1508b4578.html
Гари Невилл
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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