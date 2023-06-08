Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Месси

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону», сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб продолжает искать варианты усиления клуба после срыва трансфера аргентинца Лионеля Месси, который перешел в «Интер Майами».

Информируется, что цель «Барселоны» состоит в том, чтобы подписать звездного игрока. Одним из вариантов является Неймар. Однако зарплата 31-летнего игрока и условия, которые может выдвинуть «ПСЖ» по его трансферу, рискует усложнить возможность перехода.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.