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Источник: Неймар сказал бразильцам из «Реала», что играть с Мбаппе — это «ад и катастрофа»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Неймар и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар обсуждал с бразильскими футболистами «Реала» переход форварда Килиана Мбаппе в мадридскую команду, утверждает журналист Сириль Ануна.

По данным источника, Неймар раскритиковал француза, с которым вместе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год.

«Бразильцы из «Реала» дружат с Неймаром. Между ним и Мбаппе всегда была война. Неймар писал бразильцам, что играть с Мбаппе — это катастрофа и ад», — заявил Ануна.

Летом 2024 года Мбаппе покинул «ПСЖ» и перешел в «Реал» на правах свободного агента. Француз забил 4 гола в 6 матчах за «Королевский клуб».

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал

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