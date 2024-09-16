Источник: Неймар сказал бразильцам из «Реала», что играть с Мбаппе — это «ад и катастрофа»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар обсуждал с бразильскими футболистами «Реала» переход форварда Килиана Мбаппе в мадридскую команду, утверждает журналист Сириль Ануна.

По данным источника, Неймар раскритиковал француза, с которым вместе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год.

«Бразильцы из «Реала» дружат с Неймаром. Между ним и Мбаппе всегда была война. Неймар писал бразильцам, что играть с Мбаппе — это катастрофа и ад», — заявил Ануна.

Летом 2024 года Мбаппе покинул «ПСЖ» и перешел в «Реал» на правах свободного агента. Француз забил 4 гола в 6 матчах за «Королевский клуб».