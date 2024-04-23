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Испания

Сегодня, 19:07

Nike готова продлить контракт с «Барселоной» на 4 года и 100 миллионов евро

Руслан Минаев
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Компания Nike готова продлить контракт с «Барселоной» до 2028 года, сообщает Sport.es. За этот срок каталонцы могут заработать до 100 миллионов евро.

По информации источника, испанский клуб также получит бонус в размере еще 100 миллионов евро. Отмечается, что о подписании соглашения может быть объявлено на следующей неделе.

«Барселона» сотрудничает с американским брендом спортивной одежды с 1998 года.

«Барселона» воюет с Nike. Лапорта обвинил американцев в несоблюдении контракта и ищет новых спонсоров

ФК Барселона
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