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Сегодня, 13:33

Нико Уильямс грубо ответил фанату на предложение перейти в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс грубо отреагировал на предложение болельщика перейти в мадридский «Реал», сообщает Cadena SER.

По информации источника, фанат обратился к 22-летнему футболисту на открытой тренировке «Атлетика», которая проходила 3 сентября.

«В следующем году в «Реал», Нико!» — крикнул болельщик. «Иди к черту, ублюдок», — ответил Уильямс.

В летнее трансферное окно сообщалось, что вингер близок к трансферу в «Барселону», но в итоге переход не состоялся.

В текущем сезоне Уильямс провел 4 матча за «Атлетик» в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Нико Уильямс
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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