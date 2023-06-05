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Испания

Сегодня, 12:06

Нико Уильямс: «Бензема — лучший игрок, которого я видел в ла лиге»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс назвал нападающего Карима Бензема лучшим игроком в ла лиге.

«Лучший игрок, которого я видел в ла лиге — это Карим Бензема», — приводит слова Уильямса Movistar.

«Атлетик» и «Реал» (1:1) сыграли вничью на «Сантьяго Бернабеу» в заключительном туре чемпионата Испании. Бензема забил гол, это был его последний матч в составе мадридского клуба.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.

Карим Бензема
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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