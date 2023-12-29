Новичок «Барселоны» Роке заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с командой

Нападающий «Барселоны» Витор Роке рассказал о целях после перехода в новый клуб.

18-летний футболист станет игроком каталонцев в начале 2024 года. Клуб приобрел бразильца у «Атлетико Паранаэнсе».

«Я хочу добиться успеха и выиграть много трофеев с «Барселоной», но больше всего мне хочется стать победителем Лиги чемпионов. Здесь много выдающихся игроков, включая Роберта Левандовски, с которым мне не терпится сыграть», — цитирует игрока журналист Педулла.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. По данным портала Transfermarkt, переход обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Роке забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за бразильский клуб.