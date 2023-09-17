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Сегодня, 00:37

Феликс — о победном матче над «Бетисом»: «В «Барселоне» легко играть. Все были очень хороши»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс поделился эмоциями после победы над «Бетисом» (5:0). Футболист забил дебютный гол на 25-й минуте.

«Очень рад снова играть в стартовом составе спустя некоторое время. Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были очень хороши. Когда система налажена, мяч ходит быстро и голы забиваются», — цитирует игрока AS.

1 сентября Феликс на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Барселону». Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года и не предусматривает опции выкупа.

Жоау Феликс
ФК Барселона
ФК Бетис
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 Реал 4 4 0 0 8-2 12
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
12
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
13
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
14
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
15
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
16
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
17
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
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 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
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 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 - : -
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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Гранада – Жирона
 - : -
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