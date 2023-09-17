Феликс — о победном матче над «Бетисом»: «В «Барселоне» легко играть. Все были очень хороши»

Полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс поделился эмоциями после победы над «Бетисом» (5:0). Футболист забил дебютный гол на 25-й минуте.

«Очень рад снова играть в стартовом составе спустя некоторое время. Очень приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были очень хороши. Когда система налажена, мяч ходит быстро и голы забиваются», — цитирует игрока AS.

1 сентября Феликс на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Барселону». Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2024 года и не предусматривает опции выкупа.