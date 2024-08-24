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Сегодня, 08:43

Мбаппе поддержал травмированного Беллингема: «Мой мальчик»

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе в соцсетях отреагировал на травму товарища по мадридской команде Джуда Беллингема.

В соцсетях Беллингем рассказал подробности своего повреждения. Француз в комментариях поддержал его словами: «Мой мальчик».

23 августа Беллингем получил мышечную травму правой ноги на тренировке и может пропустить около месяца.

Завтра, 25 августа, «Реал» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне против «Реал Вальядолид». Начало — в 18:00 по московскому времени.

Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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