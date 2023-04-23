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Испания

Сегодня, 16:14

«Ньюкасл» интересуется Чуквуэзе из «Вильярреала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Relevo.

По информации источника, 23-летним нигерийцем интересются «Ньюкасл», скауты которого сейчас находятся в Испании, просматривая варианты усиления на следующий сезон. Чуквуэзе мог перебраться в Англию летом прошлого года, но тогда трансфер игрока в «Эвертон» не состоялся.

В текущем сезоне Чуквуэзе провел 41 матч за клуб во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Ньюкасл Юнайтед
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