Обамеянг может вернуться в «Барселону»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в «Барселону», сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, 33-летний габонец рассчитывает вернуться в испанскую команду в связи с тем, что лондонский клуб больше не рассчитывает на футболиста. При этом у «Барселоны» есть финансовые трудности, что может усложнить трансфер.

Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года, после чего перешел в «Челси». В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро, его контракт с «Челси» действует до конца июня 2024 года.