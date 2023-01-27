Облак: «Арбитры принимают решения в пользу «Реала». Мы уже привыкли к этому»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак отреагировал на результат четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом» (1:3). Он считает, что результат был несправедливым, так как главный судья не показал вторую желтую карточку хавбеку Даниелю Себальосу.

«Я думаю, что это удаление. Судья должен был удалить игрока «Реала». Он мог показать Себальосу вторую желтую карточку, когда мы вели 1:0. Но они решили так, как решили. Мы уже привыкли к этому. Было сложно, но команда боролась до конца, мы сделали все, чтобы забить гол», — цитирует Облака Marca.