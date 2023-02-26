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Испания

Сегодня, 04:52

Облак: «Может, следующий матч с «Реалом» начнем вдесятером»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).

«Это была сложная игра, потому что мы играли в меньшинстве. Нам удалось забить, а потом они забили со стандарта. В конце концов, мы должны быть счастливы, что взяли одно очко. Последние пять дерби мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнем вдесятером», — приводит слова Облака IU Sport.

После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико» с 42 очками — на четвертой строчке.

Ян Облак
ФК Атлетико
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