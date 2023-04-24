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Испания

Сегодня, 11:54

Облак восхитился результатами Холанна в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлине Холанне. Он считает, что 22-летний норвежец обладает большим потенциалом.

«Холанн один из лучших нападающих, который, учитывая его возраст, еще может прогрессировать. Стоит только посмотреть на его статистические показатели в этом сезоне, и все станет ясно», — цитирует Облака TVE.

В этом сезоне форвард провел за «Манчестер Сити» 42 матча, забил 48 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 170 миллионов евро.

Эрлин Холанн
Ян Облак
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