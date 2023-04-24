Облак восхитился результатами Холанна в «Манчестер Сити»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлине Холанне. Он считает, что 22-летний норвежец обладает большим потенциалом.

«Холанн один из лучших нападающих, который, учитывая его возраст, еще может прогрессировать. Стоит только посмотреть на его статистические показатели в этом сезоне, и все станет ясно», — цитирует Облака TVE.

В этом сезоне форвард провел за «Манчестер Сити» 42 матча, забил 48 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 170 миллионов евро.