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Испания

Сегодня, 20:00

Обвиняемый в изнасиловании Дани Алвес должен казначейству Испании более 2,25 миллиона евро

Иван Шитик
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото Reuters
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Проходящий в качестве обвиняемого по делу об изнасиловании бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес должен казначейству Испании более 2,25 миллиона евро, утверждает Marca со ссылкой на El Confidencial.

Квартира 39-летнего бращильца Дани Алвеса площадью 60 квадратных метров в Сан-Фелиу-де-Льобрегат была лишена права выкупа из-за его долга перед испанским налоговым органом.

В Эсплугес-де-Льобрегат есть дом площадью 655 квадратных метров, который принадлежит как Алвесу, так и его бывшей жене Диноре Санта-Ана, и испанские налоговые органы наложили арест на его долю.

После его ареста многие из спонсоров не желают продолжать сотрудничество с бразильским защитником. Фактически, Adidas уже решил не продлевать его контракт.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 39-летний футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Ранее стало известно, что жена экс-защитника сборной Бразилии решила подать на развод.

21 января мексиканский клуб «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Дани Алвес
ФК Барселона
1
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