Обвиняемый в изнасиловании Дани Алвес должен казначейству Испании более 2,25 миллиона евро

Проходящий в качестве обвиняемого по делу об изнасиловании бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес должен казначейству Испании более 2,25 миллиона евро, утверждает Marca со ссылкой на El Confidencial.

Квартира 39-летнего бращильца Дани Алвеса площадью 60 квадратных метров в Сан-Фелиу-де-Льобрегат была лишена права выкупа из-за его долга перед испанским налоговым органом.

В Эсплугес-де-Льобрегат есть дом площадью 655 квадратных метров, который принадлежит как Алвесу, так и его бывшей жене Диноре Санта-Ана, и испанские налоговые органы наложили арест на его долю.

После его ареста многие из спонсоров не желают продолжать сотрудничество с бразильским защитником. Фактически, Adidas уже решил не продлевать его контракт.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 39-летний футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Ранее стало известно, что жена экс-защитника сборной Бразилии решила подать на развод.

21 января мексиканский клуб «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.