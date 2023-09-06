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Испания

Сегодня, 00:43

Одриосола назвал мечтой возвращение в «Реал Сосьедад»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Реал Сосьедад» Альваро Одриосола признался, что вернуться в клуб было его мечтой.

«Возвращение — это мечта, это мой дом, и я всегда так хотел. «Реал Сосьедад» — особенный клуб. Я хочу творить историю дома», — приводит Relevo слова Одриосолы.

1 сентября «Реал Сосьедад» объявил о возвращении из «Реала» Одриосолы, который является воспитанником клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро

Футбол
ФК Реал Сосьедад
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