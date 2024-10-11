Около 30 рабочих подрались во время реконструкции «Камп Ноу»

Во время реконструкции стадиона «Камп Ноу» произошла массовая драка, сообщает CatalunyaPress.

По данным источника, в инциденте участвовали от 20 до 30 человек, шестеро получили легкие ранения. Конфликт произошел между албанскими и румынскими рабочими. Несколько человек были избиты палками. О задержаниях не сообщается.

Сообщалось, что «Барселона» впервые сможет сыграть на «Камп Ноу» после реконструкции в декабре 2024 года. Ожидается, что вместимость на первых матчах будет около 60 тысяч зрителей.