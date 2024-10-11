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Сегодня, 19:20

Около 30 рабочих подрались во время реконструкции «Камп Ноу»

Руслан Минаев
Рабочие во время реконструкции «Камп Ноу».
Фото Global Look Press
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Во время реконструкции стадиона «Камп Ноу» произошла массовая драка, сообщает CatalunyaPress.

По данным источника, в инциденте участвовали от 20 до 30 человек, шестеро получили легкие ранения. Конфликт произошел между албанскими и румынскими рабочими. Несколько человек были избиты палками. О задержаниях не сообщается.

Сообщалось, что «Барселона» впервые сможет сыграть на «Камп Ноу» после реконструкции в декабре 2024 года. Ожидается, что вместимость на первых матчах будет около 60 тысяч зрителей.

Футбол
ФК Барселона

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