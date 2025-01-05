Ольмо и Виктор разочарованы отказом в регистрации на вторую половину сезона ла лиги

Игроки «Барселоны» Даниэль Ольмо и Пау Виктор остались разочарованы решением ла лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отказать каталонцам в регистрации футболистов на вторую часть сезона, сообщает Carrusel Deportivo.

По данным источника, испанцы чувствуют себя обманутыми, потому что в клубе им сказали, что документция была отправлена в срок и что все вопросы с ла лигой и RFEF решены.

«Барселона» намерена обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD) или в арбитражный суд по данному делу. В случае если ситуация решится не в пользу сине-гранатовых, футболисты станут свободными агентами и покинут клуб бесплатно.

В этом сезоне на счету 26-летнего Ольмо шесть голов и одна результативная передача в 15 матчах во всех турнирах. В активе 18-летнего Виктора два гола и один ассист в 17 матчах.