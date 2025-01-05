Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:04

Ольмо и Виктор разочарованы отказом в регистрации на вторую половину сезона ла лиги

Сергей Ярошенко
Дани Ольмо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Игроки «Барселоны» Даниэль Ольмо и Пау Виктор остались разочарованы решением ла лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отказать каталонцам в регистрации футболистов на вторую часть сезона, сообщает Carrusel Deportivo.

По данным источника, испанцы чувствуют себя обманутыми, потому что в клубе им сказали, что документция была отправлена в срок и что все вопросы с ла лигой и RFEF решены.

«Барселона» намерена обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD) или в арбитражный суд по данному делу. В случае если ситуация решится не в пользу сине-гранатовых, футболисты станут свободными агентами и покинут клуб бесплатно.

В этом сезоне на счету 26-летнего Ольмо шесть голов и одна результативная передача в 15 матчах во всех турнирах. В активе 18-летнего Виктора два гола и один ассист в 17 матчах.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
Читайте также
Авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
СК возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» в ДНР
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Сегодня
Вчера
Неделя