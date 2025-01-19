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Сегодня, 17:28

Ольмо из-за травмы пропустит матч «Барселоны» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

У 26-летнего футболиста диагностировали растяжение правой камбаловидной мышцы. Он пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов, который пройдет 21 января. Отмечается, что возвращение полузащитника будет зависеть от скорости восстановления.

В нынешнем сезоне Ольмо провел 18 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.

8 января Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо на вторую часть сезона, несмотря на запрет со стороны ла лиги и Королевской федерации футбола Испании.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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