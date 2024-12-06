Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Испания. Новости

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:28

«Реал Сосьедад», «Севилья» и «Хетафе» вышли в 3-й раунд Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Реал Сосьедад» переиграл «Конкенсе» в матче 2-го раунда Кубка Испании — 1:0. Единственный гол забил полузащитник Браис Мендес в дополнительное время.

Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 23:00. ()
Конкенсе
0:1
Реал Сосьедад

«Севилья» обыграла «Олот» (3:1), выступающий в сегунде.

Клуб второго дивизиона на 18-й минуте мог открыть счет, но не реализовал пенальти. Затем севильская команда забила три мяча — отличились Габриэль Монтиэль, Келичи Ихеаначо и Хуанлу Санчес. В концовке защитник Ориоль Айяла спас «Олот» от разгрома.

Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 23:00. Municipal (Олот)
Олот
1:3
Севилья

В других матчах «Алавес» по пенальти проиграл «Депортива Минейра» (2:2., пен. — 2:4), «Хетафе» обыграл «Ориуэлу» (0:0, пен. — 3:0), «Картахена» выиграла у «Андорры» (1:0), «Марбелья» победила «Бургос» (1:0), «Понферрадина» обыграла «Кастельон» (1:1, пен. — 4:3), а «Расинг Ферроль» оказался сильнее «Баракальдо» (2:1).

Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 23:00. Llano del Beal (Картахена)
Минера
2:2
Алавес
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 21:00. Estadio Municipal Los Arcos (Ориуэла)
Ориуэла
0:0
Хетафе
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 22:00. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
ФК Андорра
0:1
Картахена
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 22:00. Municipal de Marbella (Марбелья)
Марбелья
1:0
Бургос
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 22:00. El Toralin (Понферрада)
Понферрадина
1:1
Кастельон
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 22:00. Estadio Nuevo Lasesarre (Баракальдо)
Баракальдо
1:2
Расинг Ферроль

Футбол
ФК Алавес
ФК Марбелья
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
ФК Хетафе
Читайте также
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
«Торпедо» пригласит пойманную на допинге суперзвезду. Трансферные слухи России
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Сегодня
Вчера
Неделя