«Реал Сосьедад», «Севилья» и «Хетафе» вышли в 3-й раунд Кубка Испании

«Реал Сосьедад» переиграл «Конкенсе» в матче 2-го раунда Кубка Испании — 1:0. Единственный гол забил полузащитник Браис Мендес в дополнительное время.

«Севилья» обыграла «Олот» (3:1), выступающий в сегунде.

Клуб второго дивизиона на 18-й минуте мог открыть счет, но не реализовал пенальти. Затем севильская команда забила три мяча — отличились Габриэль Монтиэль, Келичи Ихеаначо и Хуанлу Санчес. В концовке защитник Ориоль Айяла спас «Олот» от разгрома.

В других матчах «Алавес» по пенальти проиграл «Депортива Минейра» (2:2., пен. — 2:4), «Хетафе» обыграл «Ориуэлу» (0:0, пен. — 3:0), «Картахена» выиграла у «Андорры» (1:0), «Марбелья» победила «Бургос» (1:0), «Понферрадина» обыграла «Кастельон» (1:1, пен. — 4:3), а «Расинг Ферроль» оказался сильнее «Баракальдо» (2:1).