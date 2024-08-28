Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:50

Онопко ответил на вопрос о частых травмах хавбека «Реал Сосьедад» Захаряна

Telegram Дзен

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился мнением о карьере хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Такая частая травматичность может поставить крест на карьере Захаряна в «Реал Сосьедад»?

— Нет, не может. Когда он играл в «Динамо», у него практически травм не было, то есть это не хроническое заболевание, — приводит слова Онопко Sport24.

В начале августа Захарян перенес операцию на голеностопе и сейчас занимается отдельно от общей группы.

Российский полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» прошлым летом за 13 миллионов евро.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Виктор Онопко
Футбол
ФК Реал Сосьедад
2
Обсудить
Читайте также
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Барселоны» Берналь получил травму

«Валенсия» хочет арендовать защитника «Клермона» Кофрие