Онопко об отпуске с Карпиным: «Доходило до того, что водка нам уже не лезла, и мы ее сливали в цветы»

Онопко рассказал об отпуске с Карпиным во время выступлений в Испании

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал о совместном отпуске с Валерием Карпиным во время выступлений в чемпионате Испании.

— Карпин недавно рассказывал — когда вы оба играли в Испании, каждый отпуск проводили вместе. Помните самый крутой?

— Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям — хоккеистам Немчинову и Карповцеву. Было классно — играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда. Хоккеисты очень сильные люди — крепче футболистов в плане алкоголя (смеется). Доходило до того, что водка нам уже не лезла, и мы ее сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: «Они сливают! Штрафную им!» — цитирует Онопко Sport24.

Онопко играл за «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано» с 2002 по 2003 год. Карпин в 1994-2005 годах выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».